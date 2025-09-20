Journées Européennes du Patrimoine 2025 Église Saint Pierre Saint Paul Moncé-en-Saosnois

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Église Saint Pierre Saint Paul Moncé-en-Saosnois samedi 20 septembre 2025.

Place Sainte-Anne Moncé-en-Saosnois Sarthe

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Une charmante église à venir visiter !

Église remarquable construite au XIIème siècle.

De style roman, l’édifice a été agrandi en 1542 d’une chapelle et d’un bas-côté. Des fragments de vitraux représentant des anges datent de cette époque.

Aux XVIIème et XVIIIème s, l’église change complétement d’apparence grâce au curé Bouteiller qui va l’a restaurer et renouveler son décor construction de la sacristie, agrandissement des baies, achat de fonts baptismaux, de bancs et du retable du chœur.

Cet imposant retable de tuffeau, exécuté par le manceau Joseph Coeffeteau, s’étend sur les parois latérales. La nativité, placée au centre de l’abside, est une composition en ronde bosse, avec Joseph et Marie, grandeur nature, qui se prosternent vers l’Enfant, éclairés par un puits de lumière aménagé dans la voute. Tout un ensemble de saintes et de saints, modelés dans la terre, évoluent autour de cette nativité.

Fin XVIIIème, l’abbé Hamelin achète l’orgue (classé MH) et fait construire des stalles (inscrites MH).

En 1896, l’édifice est restauré, et un nouveau clocher est élevé.

Il est vrai qu’en pénétrant dans cette église, le visiteur ne peut qu’être surpris par la richesse des ses décors.

Visite libre et gratuite. .

Place Sainte-Anne Moncé-en-Saosnois 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

