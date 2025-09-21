Journées Européennes du Patrimoine 2025 Église Saint Rémy de Pizieux Pizieux

Église construite à partir du XI ème siècle qui fait face au porche de l’ancien presbytère. Vitraux remarquables. Les enduits extérieurs restaurés en 2016-2018. Calvaire restauré en 2022.

L’église datée des XI-XIIème siècles présente une nef unique et un choeur à chevet plat datant de l’époque romane éclairé par un triplet avec un appareillage de moellons disposés en épis.

La façade ouest est aussi dotée d’une rosace surdimensionnée et étrangement désaxée, elle a aussi été murée au moment de la pose d’un tabouret de soutènement pour le clocher.

L’église est implantée au milieu de son cimetière entourée de ses murs.

En 1873, la sacristie est endommagée par un incendie et en 1882, le mur sud de la nef, qui menace de s’effondrer, est fortement remanié.

Les travaux concernant la réfection du lambris ont été effectués en 1910 et ceux du clocher en 1923. Une seconde rénovation du clocher a été effectuée en 1979.

En 1969, la réfection de la toiture de l’église.

Une nouvelle porte à deux vantaux a pris place en 1987.

L’église est éclairée par des vitraux contemporains, sobres et épurés, créés par M. Michel Madore, en 2009.

Les travaux de rénovation des façades nord, ouest, sud et la chapelle sud ainsi que les murs du cimetière sont achevés en 2018.

Calvaire restauré en 2022.

Entrée libre .

Le Bourg Pizieux 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

