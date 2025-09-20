Journées Européennes du Patrimoine 2025 Église Saint Rémy Saint Rigomer Saint-Rémy-du-Val

Saint-Rémy-du-Val Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Située au bord des fossés du château fort sur la plateforme qui surplombe la vallée de la Bienne, l’église fut reconstruite à la fin du moyen-âge, où un lieu de culte apparait déjà dans les écrits dès 1009-1028.

Du XVème et XVIème siècle avec une tour clocher défensive surmontée d’un toit en bâtière (2 versants opposés en forme de bât) sur 2 pignons découverts. Ce style de toit du XIIème ou antérieur, est assez rare.

La nef simple a 4 travées, les voûtes gothiques du XVème retombent sur de fines colonnes sans chapiteau, le chœur est à chevet plat et ses voûtes retombent sur des culots. Le transept est important.

L’intérieur contient un mobilier riche classé monument historique: retables de la Vierge de Pitié et de St Sébastien, Vierge à l’enfant (XV ou XIème siècle), maître autel (XVIIIe), clôture de chœur (XVIIIe), stalles (XVIIIe) et Christ en croix (XVII)

L’église est classée au titre des Monuments Historique.

Ne manquez pas à proximité les vestiges du château fort et le superbe panorama depuis la motte, le four à chanvre et le logis de Moullins. .

Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

