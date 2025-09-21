Journées Européennes du Patrimoine 2025 Église Saint Sulpice à Panon Panon

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Église Saint Sulpice à Panon Panon dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Église Saint Sulpice à Panon

Panon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

L’église Saint Sulpice à Panon est une église romane, elle possède un portail roman constitué d’éléments décoratifs élaborés.

Au sommet de la tour en bâtière, une toiture à deux pans si reconnaissable dans la région, deux chiens sont accroupis.

L’intérieur de l’église est composé d’une nef lambrissée. un christ en croix est installé sur la poutre de gloire, entouré de deux statues polychromes de St Jean et sa mère.

Posé sur l’autel, le tabernacle évoque un palais fait de colonnes torsadées, surélevé d’une coupole entourée d’une balustrade.

Sous l’autel, on distingue la pointe d’un ancien hôtel taillé dans la pierre, ce qui est assez rare. .

Panon 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 15 26 mairie.panon72@yahoo.fr

