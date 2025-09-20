Journées Européennes du Patrimoine 2025 en CCHF Bergues

Journées Européennes du Patrimoine 2025 en CCHF Bergues samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025 en CCHF

Rue de la Couronne de Bierne Bergues Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Toutes les visites et animations proposées par les communes du territoire lors de ce week-end exceptionnel sont disponibles sur le programme en annexe.

Toutes les visites et animations proposées par les communes du territoire lors de ce week-end exceptionnel sont disponibles sur le programme en annexe. .

Rue de la Couronne de Bierne Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 29 09 99 virginie.witkowski@ot-hautsdeflandre.fr

English :

All the visits and events proposed by the local communities during this exceptional weekend are available on the attached program.

German :

Alle Besichtigungen und Animationen, die von den Gemeinden des Territoriums an diesem außergewöhnlichen Wochenende angeboten werden, können Sie dem beigefügten Programm entnehmen.

Italiano :

Tutte le visite e gli eventi organizzati dalle autorità locali durante questo eccezionale fine settimana sono disponibili nel programma allegato.

Espanol :

Todas las visitas y actos organizados por las autoridades locales durante este fin de semana excepcional están disponibles en el programa adjunto.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 en CCHF Bergues a été mis à jour le 2025-08-27 par Terre de Flandre Tourisme