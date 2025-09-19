JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 EN LODÉVOIS ET LARZAC Lodève

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 EN LODÉVOIS ET LARZAC

7 Place du Rialto Lodève Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Programme complet des JEP 2024 en Lodévois et Larzac https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/jep/

Découvrez la programmation complète de cette nouvelle édition des JEP 2024 en Lodévois et Larzac, sur le thème « patrimoine architectural »

Le patrimoine architectural , voilà une belle thématique pour les 42èmes Journées du patrimoine puisque le sujet aborde tant la géologie que l’histoire, l’implantation de l’Homme et son ingéniosité à aménager son cadre bâti, son amour pour la

forme et la lumière, le travail de la matière. Aborder le patrimoine architectural, c’est comprendre le legs des générations passées qui définit notre présent. Cela questionne également le patrimoine que nous construisons aujourd’hui pour façonner notre futur. C’est pourquoi nous sommes attachés à vous faire visiter de nouvelles formes d’habitats à Lodève qui illustrent une coopération entre habitants et habitantes, une coopération entre un site et son histoire.

Vous pourrez également partir à la découverte de la commune de Soubès, du moulin de Saint-Pierre de-la-Fage ou du prieuré de Grandmont à Soumont pour apprécier leur architecture.

A Cantercel, à la halle Dardé et au musée de Lodève, nous vous proposons des temps entre lecture, causerie et cabinet de curiosité pour rencontrer l’oeuvre de Paul Dardé, un artiste tailleur de pierre qui aspirait à travailler la sculpture comme

un geste d’architecture. Par ailleurs il y a 100 ans, l’artiste présentait la cheminée monumentale à l’exposition internationale des arts décoratifs de Paris, l’occasion de redécouvrir son histoire à la Halle Dardé.

Quoi de mieux que dessiner pour lire une architecture ? C’est la proposition Dessiner Lodève ! , deux matinées pour devenir un urban sketcher .

A la Vacquerie-Saint-martin-la-Vacquerie, une journée particulière autour du patrimoine hydraulique vous est proposée en partenariat avec Résurgence lacez vos chaussures pour une randonnée collective originale ! Nous préparons une traversée collective inédite, ponctuée de cinq haltes sensibles et scientifiques jusqu’à la source du Goutal.

Concerts, atelier d’artistes, jeux, les idées foisonnent dans le pays d’art et d’histoire

du Lodévois Larzac ! .

7 Place du Rialto Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

