JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: ESCAPE GAME LES RÉVOLTÉS D’ANIANE Aniane

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: ESCAPE GAME LES RÉVOLTÉS D’ANIANE

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, un jeu d’enquête historique et immersif gratuit à l’ancienne abbaye d’Aniane vous est proposé.

28 août 1937, plusieurs prisonniers de la maison d’éducation surveillée d’Aniane s’échappent, créant la panique dans la ville du Sud de la France. Heureusement, les fuyards ont été interceptés et reconduits en cellule. Mais vous, journalistes, souhaitez en savoir plus.

Vous êtes parvenus à convaincre les gardiens de vous laisser fouiller durant quelques dizaines de minutes les chambres de ceux identifiés comme chefs des mutins. Mais votre investigation ne sera pas simple. Les informations recherchées sont dissimulées et protégées. A vous, enquêteurs, de décoder les messages, d’ouvrir les cadenas scellant les portes et autres coffres pour réunir les informations qui vous mèneront à la vérité.

À partir de 14 ans (les enfants jusqu’à 16 ans doivent être accompagnés)

Durée 45 minutes

Nombre de places limitées. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

As part of the Journées Européennes du Patrimoine (European Heritage Days), we’re offering a free immersive historical investigation game at the ancient abbey of Aniane.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes wird Ihnen ein kostenloses historisches und immersives Ermittlungsspiel in der ehemaligen Abtei von Aniane angeboten.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, è possibile partecipare gratuitamente a un gioco di indagine storica immersiva presso l’ex abbazia di Aniane.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, podrá participar gratuitamente en un juego de investigación histórica inmersiva en la antigua abadía de Aniane.

