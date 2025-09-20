Journées Européennes du Patrimoine 2025 Expo photos Courcival d’hier et d’aujourd’hui Courcival

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Expo photos Courcival d’hier et d’aujourd’hui

Chalet Courcival Sarthe

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Instants d’hier et d’aujourd’hui…

L’Association Culturelle de Courcival vous invite à une promenade en images instants d’hier et d’aujourd’hui, la nature et ceux qui l’habitent, les habitants du village, les tracteurs, les animaux…

Vous découvrirez une grande diversité de photographies, issues de collections personnelles ou réalisées plus récemment par quelques Courcivaloises et Courcivalois, de naissance ou de cœur.

Le temps qui passe, la nature qui évolue, et pourtant demeure.

Au chalet de Courcival les 20 et 21 septembre de 10h à 17h.

L’entrée est gratuite .

Chalet Courcival 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

Moments of yesterday and today…

German :

Augenblicke von gestern und heute…

Italiano :

Momenti di ieri e di oggi…

Espanol :

Momentos de ayer y de hoy…

