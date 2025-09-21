JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: EXPOSÉ « ORGUE VERT » Saint-Pargoire

Dans la nef Saint-Pargoire Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, l’association SALVE fête la 1ère tranche des travaux d’électricité en vue de l’installation de « l’Orgue Vert ».

Ces deux jours seront ponctués d’animations dans le village de Saint-Pargoire: en la circulade, à l’église et sous la petite halle Saint Pargoire, place de la mairie.

Pour l’occassion, retrouvez un exposé sur « l’Orgue Vert » par les facteurs d’orgues de la M.G.O.L .

Dans la nef Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 74 96 62 88 association.salve@orange.fr

English :

As part of the Journées Européennes du Patrimoine 2025 (European Heritage Days 2025), the SALVE association is celebrating the 1st phase of electrical work to install the « Orgue Vert » (Green Organ).

These two days will be punctuated by events in the village of Saint-Pargoire: in the circulade, at the church and under the small Saint Pargoire covered market, place de la mairie.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2025 feiert der Verein SALVE den ersten Abschnitt der Elektroarbeiten für die Installation der « Grünen Orgel ».

An diesen beiden Tagen finden im Dorf Saint-Pargoire zahlreiche Veranstaltungen statt: in der Circulade, in der Kirche und in der kleinen Halle Saint Pargoire auf dem Rathausplatz.

Italiano :

Nell’ambito delle 2025 Giornate Europee del Patrimonio, l’associazione SALVE celebra la prima fase dei lavori elettrici per l’installazione dell' »Organo Verde ».

Queste due giornate saranno scandite da eventi nel villaggio di Saint-Pargoire: nella circulade, presso la chiesa e sotto la piccola sala del mercato di Saint Pargoire, sulla Place de la Mairie.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, la asociación SALVE celebra la 1ª etapa de las obras eléctricas de instalación del « Órgano Verde ».

Estos dos días estarán jalonados de actos en el pueblo de Saint-Pargoire: en la circulade, en la iglesia y bajo el pequeño mercado de Saint Pargoire, en la Place de la Mairie.

