Journées Européennes du Patrimoine 2025 Exposition Art et Patrimoine Place de la République Mamers

Place de la République Ancien couvent de la Visitation Mamers Sarthe

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Très belle exposition dans un leiu emblématique de la ville !

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’association Art Maine Saosnois organise l’exposition Art et Patrimoine dans le site de l’ancien couvent de la visitation. Une douzaine d’artistes peintres, et des photographes de l’association Club Image vont présenter leurs œuvres.

Entrée libre et gratuite, ouverte à tous. .

Place de la République Ancien couvent de la Visitation Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

A wonderful exhibition in one of the city’s most emblematic buildings!

German :

Sehr schöne Ausstellung in einem emblematischen Leiu der Stadt!

Italiano :

Una mostra meravigliosa in uno degli edifici più emblematici della città!

Espanol :

Una magnífica exposición en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 Exposition Art et Patrimoine Mamers a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Maine Saosnois à Bonnétable