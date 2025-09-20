Journées européennes du patrimoine 2025 – Exposition « Comme un ciel sans nuage » Le Cyel La Roche-sur-Yon

Journées européennes du patrimoine 2025 – Exposition « Comme un ciel sans nuage » 20 et 21 septembre Le Cyel Vendée

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition en lien avec le musée d’Orsay :

Découvrez comment les artistes contemporains, inspirés par les pionniers de l’image photographique comme Alfred Stieglitz, capturent l’essence insaisissable des nuages. À travers une sélection de photographies et de vidéos issues des collections du musée et de l’artothèque ainsi que les prêts d’institutions publiques, explorez ces œuvres qui symbolisent l’introspection, la perte de repères ou l’émerveillement.

Visite libre – Espace d’art contemporain

Gratuit

Le Cyel 10 rue Salvador Allende, la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire 02 51 47 48 91

Journées du Patrimoine 2025 – Exposition « Comme un ciel sans nuage ».

Collection du musée d’Orsay