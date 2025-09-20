JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: EXPOSITION » FAIRE PARLER LES MÉMOIRES » Aniane
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: EXPOSITION » FAIRE PARLER LES MÉMOIRES »
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition sur le thème » Faire parler les mémoires » sera à l’abbaye d’Aniane.
Un projet réalisé en partenariat avec le lycée privé agricole Vallée de l’Hérault, ISO Photo, Le Sonambule & Nos Mémoires Vives.
Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre de l’événement 25 Les chemins du vivant, porté par M28 Terres de culture .
English :
As part of the European Heritage Days, an exhibition on the theme of « Making memories speak » will be on display at Aniane Abbey.
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals wird in der Abtei von Aniane eine Ausstellung zum Thema « Die Erinnerungen sprechen lassen » zu sehen sein.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Abbazia di Aniane ospiterà una mostra sul tema « Far parlare i ricordi ».
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se presentará en la Abadía de Aniane una exposición sobre el tema « Hacer hablar a los recuerdos ».
