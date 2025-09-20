Journées européennes du Patrimoine 2025 Grand événement « 30 ans de projets, 30 ans d’avenir » rue des 4 éléments Pompey
rue des 4 éléments Esapce Multiservices Intercommunal Pompey Meurthe-et-Moselle
Fêtez les 30 ans de la Communauté de communes du Bassin de Pompey ! A l’occasion de cet anniversaire, participez au vernissage de l’exposition de l’artiste Christelle Fortrat, puis profitez du concert de l’orchestre intercommunal. La soirée sera clôturée par un spectacle de sons et lumières sur l’emblématique Pont Bow String.
RDV Espace Multiservices Intercommunal, rue des 4 éléments, 54340 Pompey
Animation Samedi vernissage à 19h, concert à 20h et sons et lumières à 22h au Pont Bow StringTout public
rue des 4 éléments Esapce Multiservices Intercommunal Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40
English :
Celebrate the 30th anniversary of the Communauté de communes du Bassin de Pompey! Join us for the opening of an exhibition by artist Christelle Fortrat, followed by a concert by the intercommunal orchestra. The evening will close with a sound and light show on the iconic Bow String Bridge.
RDV: Espace Multiservices Intercommunal, rue des 4 éléments, 54340 Pompey
Entertainment: Saturday: opening at 7pm, concert at 8pm and sound and light show at 10pm at the Bow String Bridge
German :
Feiern Sie das 30-jährige Bestehen der Communauté de communes du Bassin de Pompey! Nehmen Sie anlässlich dieses Jubiläums an der Vernissage der Ausstellung der Künstlerin Christelle Fortrat teil und genießen Sie anschließend das Konzert des interkommunalen Orchesters. Der Abend wird mit einer Ton- und Lichtshow auf der symbolträchtigen Bow String-Brücke abgerundet.
RDV: Espace Multiservices Intercommunal, rue des 4 éléments, 54340 Pompey
Animation: Samstag: Vernissage um 19 Uhr, Konzert um 20 Uhr und Licht- und Klangspiele um 22 Uhr auf der Pont Bow String
Italiano :
Festeggiate i 30 anni della Communauté de communes du Bassin de Pompey! Per celebrare l’anniversario, partecipate all’inaugurazione della mostra dell’artista Christelle Fortrat, seguita da un concerto dell’orchestra intercomunale. La serata si concluderà con uno spettacolo di suoni e luci sull’iconico ponte di archi.
RDV: Espace Multiservices Intercommunal, rue des 4 éléments, 54340 Pompey
Intrattenimento: sabato: anteprima alle 19.00, concerto alle 20.00 e spettacolo di suoni e luci alle 22.00 sul Ponte delle Corde d’Arco
Espanol :
¡Celebre los 30 años de la Communauté de communes du Bassin de Pompey! Para celebrar el aniversario, participe en la inauguración de la exposición de la artista Christelle Fortrat, seguida de un concierto de la orquesta intercomunal. La velada concluirá con un espectáculo de luz y sonido en el emblemático puente de la Cuerda de Arco.
RDV: Espace Multiservices Intercommunal, rue des 4 éléments, 54340 Pompey
Entretenimiento: sábado: preestreno a las 19.00 h, concierto a las 20.00 h y espectáculo de luz y sonido a las 22.00 h en el Bow String Bridge
