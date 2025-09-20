Journées européennes du patrimoine 2025 – Hôtel de ville et d’agglomération Hôtel de ville de d’agglomération La Roche-sur-Yon

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2025. Samedi de 11h à midi.

Visite commentée autour de l’architecture ancienne et contemporaine des édifices composant l’hôtel de ville et d’agglomération ainsi que le futur musée municipal.

Extérieur uniquement – Rendez-vous devant l’entrée de l’hôtel de ville et d’agglomération.

