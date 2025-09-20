Journées européennes du patrimoine 2025 Institut suédois Paris

Journées européennes du patrimoine 2025 Institut suédois Paris samedi 20 septembre 2025.

L’Hôtel de Marle, bijou architectural de la fin du 16e siècle acquis il y a plus de 50 ans par l’État suédois, présente des détails architecturaux uniques comme son escalier d’honneur, son plafond peint ou son toit en carène renversée « à la Philibert Delorme ».

Des visites guidées vous permettent de les découvrir.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et en collaboration avec l’association Paris Historique.

Visites guidées en continu, toutes les demi-heures entre 14h et 19h (dernier départ à 18h30).

Durée : 20-25 min.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’Institut suédois propose des visites guidées pour découvrir l’histoire et l’architecture de l’hôtel particulier qui nous abrite.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

