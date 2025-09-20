Journées Européennes du Patrimoine 2025 Jardin Potager Jardin Potager Bonnétable

Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Le Jardin Potager est un lieu idéal pour se ressourcer !

Inscrit aux monuments historiques, ce jardin à la française a été aménagé à la fin du XIXème siècle.

A l’entrée, les anciens châssis abritent les plantes de bruyère qui offrent de merveilleuses couleurs au printemps. En empruntant l’allée des plantes méditerranéennes (solidago, stachys, agapanthe…) vous pourrez voyager et rêver.

Amusez-vous à retrouver les différentes variétés de légumes de saison dans nos parcelles consacrées au potager. L’une d’elles est occupée de mai à octobre par les stars des lieux les cucurbitacées !

En flânant dans le jardin, vous aurez peut-être envie de vous reposer et de profiter de la quiétude des lieux.

Les lieux cachent une quantité d’autres trésors une éolienne Bollée que l’on devine derrière un mur, un verger conservatoire, le jardin des aromatiques où flotte l’agréable odeur des menthes, une multitude d’essences végétales (agapanthes, pivoines, roses, hortensias, tulipes, hellébores, achillées…) les anciennes écuries et l’incontournable sellerie, sans oublier la reine des lieux la serre du jardin !

Havre de paix, le potager est aussi un véritable jardin d’Éden pour la faune (bassins, nichoirs, hôtels à insectes, abris à chauve-souris…), il est d’ailleurs classé « refuge LPO » (ligue de protection des oiseaux) depuis 2019.

Visite libre et gratuite du Jardin Potager (extérieur et anciennes écuries). Panneaux d’informations à disposition dans le jardin et parcours jeu sur Smartphone « les enquêtes d’Amélie Courgette ».

Accès

Parking dans la rue. Place réservée aux personnes en situation de handicap devant le portail Rail à vélos à l’entrée du jardin Jardin accessible aux personnes à mobilité réduite

Site internet https://www.mainesaosnois.fr/tourisme/le-jardin-potager-de-bonnetable/ https://www.facebook.com/jardinpotagerbonnetable

Téléphone 02 43 52 01 34 .

Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 01 34

English :

The Vegetable Garden is an ideal place to recharge your batteries!

German :

Der Gemüsegarten ist ein idealer Ort, um neue Energie zu tanken!

Italiano :

L’Orto è il luogo perfetto per ricaricare le batterie!

Espanol :

El Huerto de la Cocina es el lugar perfecto para recargar las pilas

