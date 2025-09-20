Journées Européennes du Patrimoine 2025 Jeux à René René

Salle communale René Sarthe

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Venez vous amuser à René !

L’association Bien Vivre à René organise cette journée dans le but de récolter des fonds qui seront affectés à la restauration des vitraux de l’église.

Au programme

– Jeux de plateau/jeux de société (1€)

– Accès au 1er circuit de voitures électriques (pour s’entrainer !)

– Accès au 2ème circuit de voitures électriques (3€) Plus de 20 mètres de piste ! .

Salle communale René 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

Come and have fun at René!

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich in René!

Italiano :

Venite a divertirvi da René!

Espanol :

¡Ven a divertirte a René!

