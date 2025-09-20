Journées Européennes du Patrimoine 2025 Jeux à René René
Journées Européennes du Patrimoine 2025 Jeux à René René samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine 2025 Jeux à René
Salle communale René Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Venez vous amuser à René !
L’association Bien Vivre à René organise cette journée dans le but de récolter des fonds qui seront affectés à la restauration des vitraux de l’église.
Au programme
– Jeux de plateau/jeux de société (1€)
– Accès au 1er circuit de voitures électriques (pour s’entrainer !)
– Accès au 2ème circuit de voitures électriques (3€) Plus de 20 mètres de piste ! .
Salle communale René 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
Come and have fun at René!
German :
Kommen Sie und amüsieren Sie sich in René!
Italiano :
Venite a divertirvi da René!
Espanol :
¡Ven a divertirte a René!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 Jeux à René René a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Maine Saosnois