Journées Européennes du Patrimoine 2025 La Teste-de-Buch samedi 20 septembre 2025.
La Teste-de-Buch Gironde
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, il est possible de visiter
– La Villa Téthys
– Le Mur de l’Atlantique
– Le Moulin de Bordes
– « Empreinte d’un passé oublié » (le Centre-Ville)
– Le Quartier du Lapin Blanc
Contactez l’Office de Tourisme pour connaître les jours et horaires et vous inscrire. .
La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.fr
