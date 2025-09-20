Journées Européennes du Patrimoine 2025 La Teste-de-Buch

La Teste-de-Buch Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, il est possible de visiter

– La Villa Téthys

– Le Mur de l’Atlantique

– Le Moulin de Bordes

– « Empreinte d’un passé oublié » (le Centre-Ville)

– Le Quartier du Lapin Blanc

Contactez l’Office de Tourisme pour connaître les jours et horaires et vous inscrire. .

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.fr

