Journées européennes du patrimoine 2025 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing

Journées européennes du patrimoine 2025 Dimanche 21 septembre, 14h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Gratuit sur réservation

dim. 21 sept. 2025

14h00 > 18h30

Départs toutes les 30 min

Premier départ : 14h | Dernier départ : 17h30

Gratuit sur réservation :

accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00

En compagnie d’un·e guide, explorez le bâtiment, découvrez les espaces de production (plateau de tournage, studio d’enregistrement, laboratoire photo…) dans lesquels les œuvres de Panorama 27 ont été réalisées, et prenez de la hauteur sur les toits !

L’occasion aussi de visiter gratuitement l’exposition Panorama 27, grand rendez-vous annuel de l’institution, qui présentent plus de 50 œuvres inédites, dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, réalisées par les artistes du Fresnoy.

Le Fresnoy – Studio national c’est :

› Une école d’art unique attirant des étudiant·e·s du monde entier,

› Un établissement ouvert à tous et toutes (expositions, cinéma, événements),

› Une institution dédiée à la création et à l’innovation,

› Un lieu d’échanges avec les plus grandes institutions régionales, nationales et internationales.

Ouvert en octobre 1997 à Tourcoing, il est installé sur le site d’un ancien complexe de distractions populaires, ouvert de 1905 à 1977, à partir duquel l’architecte franco-suisse Bernard Tschumi a construit un bâtiment entièrement nouveau, tout en sauvegardant les espaces de l’ancien, largement salué en France et à l’étranger, comme une des œuvres les plus originales de l’architecture contemporaine.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr

dim. 21 sept. 2025 14h00 > 18h30 visite journée européenne patrimoine

