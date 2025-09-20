Journées Européennes du Patrimoine 2025 Le Havre

Le Havre

Samedi 2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Ouvertures exceptionnelles, visites, rendez-vous en famille, ateliers et démonstrations de savoir-faire sont au rendez-vous pour (re)découvrir le patrimoine près de chez vous.

La 42e édition de l’événement met à l’honneur le patrimoine architectural.

La célébration des 20 ans de l’inscription du centre reconstruit par Auguste Perret et son Atelier sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est l’occasion de (re)découvrir une architecture résolument moderne !

De nombreuses autres réalisations architecturales sont valorisées sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole où plus de 140 animations vous attendent dans 24 communes. Le Pays d’art et d’histoire vous propose une programmation spécifique, pour petits et grands.

À noter, pour les activités le nécessitant, les réservations ouvrent le 1er septembre.

Retrouvez ci-dessous l’ensemble de la programmation ainsi que le plan de l’édition 2025 .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Journées Européennes du Patrimoine 2025

