Journées européennes du patrimoine 2025 Le Mans Le Mans

Journées européennes du patrimoine 2025 Le Mans samedi 20 septembre 2025.

Divers lieux Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les journées du patrimoine au Mans.

Les 42es Journées européennes du patrimoine ont pour thème « Le patrimoine architectural ».

Programme détaillé à venir…

#JEP2025 .

Divers lieux Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 officedetourisme@lemans-tourisme.fr

English :

Heritage days in Le Mans.

German :

Tage des Kulturerbes in Le Mans.

Italiano :

Giornate del patrimonio a Le Mans.

Espanol :

Días de patrimonio en Le Mans.

