Journées Européennes du Patrimoine 2025 L’Hôtel Maledent Hôtel Maledent de Feytiat Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2025 L’Hôtel Maledent

Hôtel Maledent de Feytiat 6 Rue Haute de la Comédie Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Pénétrez dans les coulisses d’un service de l’État et laissez-vous conter tous les secrets de ce lieu chargé d’histoire, lors de visites guidées par les agents de la DRAC. Vous y découvrirez un large éventail des missions de ce représentant du ministère de la Culture en région.

Placée sous l’autorité du préfet de région, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine est chargée de la mise en œuvre, adaptée au contexte régional, des priorités définies par le ministère de la Culture.

Sans réservation. .

Hôtel Maledent de Feytiat 6 Rue Haute de la Comédie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 66 00

