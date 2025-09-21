Journées Européennes du Patrimoine 2025 Lla Grande Mosquée La Grande Mosquée De Limoges Limoges

La Grande Mosquée De Limoges
49 Rue Émile Zola
Limoges
Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visites guidées et commentées d’une durée de 30 minutes environ autour de l’historique de la grande mosquée de Limoges et son architecture. Les visites se terminent avec un échange autour d’un verre de thé à la menthe.

Départ des visites selon affluence.

Renseignements complémentaires par téléphone en lien. .

La Grande Mosquée De Limoges 49 Rue Émile Zola Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 28 68

