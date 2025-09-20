Journées Européennes du Patrimoine 2025 Logis de Moullins Saint-Rémy-du-Val

Visite guidée par des passionnés en costume, 3 ensembles, 10 siècles d’histoire !

Le domaine de Moullins est donné par Hugues II, comte du Maine à l’abbaye mancelle de la Couture, par chartre datée entre 968 et 991. Le domaine accueillera successivement: Un prieuré conventuel d’environ 990 jusqu’à la deuxième moitié du 13e siècle, avec 10 moines de chœur et un prieur ; une partie de la communauté repart vers 1180 ; Une résidence palatiale des abbés de la Coûture construite vers 1300-1320 dont les marqueurs sont l’aula, la camera et la capella, bâtiments voisins mais disjoints ; elle fût incendiée en 1418 par l’armée d’invasion d’Henry V; Une nouvelle résidence dont les principaux constituants sont alors le manoir, la tour du colombier et la chapelle. Son commanditaire, l’abbé Michel Bureau (1496-1518), rétrograda l’ancienne aula, réduite à son enveloppe de pierre, au rang de simple grange dîmière. La dernière résidence est parvenue jusqu’à nous, mais aussi l’aula de 1300, grande salle de réception médiévale.

Découverte de l’emprise de 10 siècles d’histoire et d’intrigues sur un prieuré (950-1250) et deux résidences des abbés de la Coûture (1300 et 1500) par des passionnés d’histoire médiévale en costume. Visite extérieure et intérieure de 5 Bâtiments. Peintures de prisonniers allemands en 1946/7. Projection de vidéo (restitution 3D de la grande salle de réception). collection de céramiques datant de 1300 issues des fouilles archéologiques.

Infos sur http://logisdemoullins.fr https://www.facebook.com/logisdemoullins 06 14 21 34 38 .

La basse cour du Moulin Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 21 34 38

English :

Guided tours by costumed enthusiasts, 3 sets, 10 centuries of history!

German :

Führung durch leidenschaftliche Anhänger in Kostümen, 3 Ensembles, 10 Jahrhunderte Geschichte!

Italiano :

Visite guidate da appassionati in costume, 3 ensemble, 10 secoli di storia!

Espanol :

Visitas guiadas por entusiastas disfrazados, 3 conjuntos, ¡10 siglos de historia!

