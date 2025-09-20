Journées européennes du Patrimoine 2025 Place des Carmélites Mâcon

Journées européennes du Patrimoine 2025

Journées européennes du Patrimoine 2025

Place des Carmélites Archives Départementales de Saône-et-Loire Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Les Archives de Saône-et-Loire, service du Département, vous invitent à découvrir les coulisses d’un haut lieu de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine écrit.

Exposition Femmes de France au XXe siècle venez découvrir l’exposition et quelques documents Saône-et-Loiriens emblématiques de l’évolution des droits des femmes.

Visite du 20e étage Profitez d’une vue imprenable sur Mâcon et comprenez ce qui se passe dans la tour des Archives.

Visite guidée des réserves Accédez aux magasins de conservation habituellement fermés au public.

Visites guidées et animations gratuites.

Départ des visites guidées toutes les 30 minutes à partir de 14h30.

Groupe de 15 personnes.

Visite du 20ème étage et de l’espace exposition en accès libre.

Accessibilité personnes à mobilité réduite dans les salles d’exposition et de consultation. .

Place des Carmélites Archives Départementales de Saône-et-Loire Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 00 76 archives@saoneetloire71.fr

