Journées Européennes du Patrimoine 2025 Maison du chanvre et de la ruralité Saint-Rémy-du-Val

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Maison du chanvre et de la ruralité

12 Rue Joseph Vignaud Saint-Rémy-du-Val Sarthe

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Venez découvrir le travail du chanvrier et son histoire !

Savez-vous que la Sarthe fut le pays du chanvre ? Le Saosnois en était l’épicentre.

Cet écomusée vous invite à en apprendre un petit peu plus sur l’histoire de sa culture et rappelle la puissance économique du chanvre dans la région. On découvre les outils anciens qui permettaient l’exploitation et la transformation du chanvre, le travail du chanvrier, du semis jusqu’à la récolte, l’industrie du textile, la corderie et aujourd’hui, l’isolation thermique pour le bâtiment. .

12 Rue Joseph Vignaud Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 7 83 76 32 31

English :

Come and discover the work of the hemp maker and its history!

German :

Erfahren Sie mehr über die Arbeit des Hanfbauern und seine Geschichte!

Italiano :

Venite a scoprire il lavoro del canapaio e la sua storia!

Espanol :

Venga a descubrir el trabajo del fabricante de cáñamo y su historia

