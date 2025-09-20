Journées européennes du Patrimoine 2025 : mode, architecture et familles au Palais Galliera Palais Galliera, musée de la Mode de Paris Paris

Journées européennes du Patrimoine 2025 : mode, architecture et familles au Palais Galliera Palais Galliera, musée de la Mode de Paris Paris samedi 20 septembre 2025.

Programmation

Dès 10h, découvrez les visites patrimoniales et l’architecture de la Galerie Dior et du Palais Galliera, suivies, le samedi à 14h30, d’une visite guidée en langue des signes française de l’exposition La Mode en mouvement #3.

Tout l’après-midi (à partir de 13h30), les familles accompagnées d’enfants (dès 5 ans), pourront partir à la découverte de l’exposition gratuitement à travers des silhouettes élégantes et sportives, assister au spectacle Madame, Monsieur de la compagnie Bulles en coulisse et participer à des visites et ateliers créatifs.

Journées européennes du Patrimoine : quand la mode rencontre l’architecture

Promenade à la découverte du patrimoine de mode entre La Galerie Dior et le Palais Galliera, musée de la Mode de Paris

Situés dans l’un des quartiers les plus emblématiques de la mode parisienne, La Galerie Dior et le Palais Galliera, musée de la Mode de Paris, s’associent pour proposer une visite-promenade exceptionnelle autour de leur patrimoine de mode, historique et précieux.

Guidés par une conférencière, les participants pourront découvrir deux approches complémentaires de la préservation et de la transmission du patrimoine de mode parisien, deux histoires de collections et de lieux exceptionnels, deux manières singulières d’exposer la mode.

Informations pratiques

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 : à 10h et 10h30 | Durée : 1h

À partir de 15 ans

Entrée libre sur réservation

Munis de votre billet, rendez-vous 15 minutes avant le début de la visite devant la Galerie Dior située au 11, rue François Ier dans le 8e arrondissement de Paris.

Réservez votre billet pour la visite-promenade

Visite guidée de l’exposition La Mode en mouvement #3 en langue des signes française (LSF)

La visite guidée en LSF permet de découvrir l’exposition collections dédiée à l’histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours à travers la notion du corps en mouvement. Les silhouettes, tantôt élégantes tantôt sportives, évoquent tour à tour la promenade, le bain, l’équitation, le cyclisme ou encore l’automobile. Une section présentant des pièces rarement exposées au public permet d’étudier plus attentivement l’évolution de la mode des sports d’hiver de la fin du XIXe siècle à nos jours.

Informations pratiques

Samedi 20 septembre 2025, 14h30 | Durée : 1h30

À partir de 15 ans

Entrée libre sur réservation (lien de réservation à venir prochainement)

Réservez votre billet pour la visite guidée en langue des signes française

Visite guidée en LSF de l’exposition « La Mode en mouvement #3 » ; Crédits : Palais Galliera, musée de la Mode de Paris

Les familles mises à l’honneur : spectacles, visites guidées et ateliers pour petits et grands

Week-end en famille au Palais Galliera – L’accès au musée est gratuit pour les moins de 18 ans. Les adultes doivent se munir d’un billet d’entrée s’ils souhaitent visiter l’exposition seuls.

– Toutes les activités proposées dans le cadre du week-end en famille sont gratuites (voir modalités ci-dessous).

– Les activités proposées se réalisent en famille (le ou les enfant(s) doit(vent) être accompagné(s) d’au moins un adulte). Retrouvez toute la programmation et les informations pratiques à destination des familles

Spectacle Madame Monsieur

Spectacle « Monsieur Madame » par la compagnie Bulles en coulisse ; Crédits : Palais Galliera, musée de la Mode de Paris

La compagnie Bulles en coulisse proposera un spectacle inédit, présentant une scène coupée en deux, en écho au pièces exposées dans l’exposition La Mode en mouvement #3.

D’un côté, un couple issu de la Belle Époque, ambiance noir et blanc ; de l’autre un second, porté par les années 1980, en pleine période de l’aérobic : que se passe-t-il lorsque Madame ou Monsieur souhaite faire du sport (bicyclette, tennis, boxe…) avec les contraintes vestimentaires (corset, jupes qui entravent le mouvement) ou les perceptions d’une époque (un homme doit être viril et une femme toujours élégante) ? Et s’il ne s’agissait que d’être soi ?!

Informations pratiques

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, à 13h30 et à 15h15 | Durée : 30 minutes

À partir de 5 ans

Dans la cour d’honneur du musée

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Visite découverte en famille de l’exposition La Mode en mouvement #3

Pour voyager à travers trois siècles de mode et de sport, une conférencière accueille les enfants accompagnés d’un adulte. Entre la promenade, la baignade, l’équitation, l’automobile ou encore le tennis, les participants découvrent des silhouettes, couleurs et motifs de tenues et accessoires parfois surprenants issus de différentes périodes de l’histoire. Une plongée captivante dans le monde de la mode sportive et balnéaire !

Informations pratiques

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, à 14h, 15h et 16h | Durée : 1h

À partir de 7 ans

Entrée libre, inscription 30 minutes avant le début de la visite au comptoir d’accueil, dans la limite des places disponibles

Visite découverte en famille de l’exposition « La Mode en mouvement #3 » ; Crédits : Palais Galliera, musée de la Mode de Paris

Ateliers chapeaux et maquillage

Proposés par la compagnie Bulles en coulisse deux ateliers créatifs rythmeront l’après-midi : le premier autour de maquillage pour les filles et les garçons (à la manière de Charlie Chaplin et/ou avec des paillettes !) et un second de casquettes à customiser en écho au spectacle Madame Monsieur.

Informations pratiques

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, 14h15 et 16h | Durée : 45 minutes

À partir de 7 ans

Dans la cour d’honneur du musée

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Atelier chapeaux animé par la compagnie Bulles en coulisse ; Crédits : Palais Galliera, musée de la Mode de Paris

Atelier maquillage animé par la compagnie Bulles en coulisse ; Crédits : Palais Galliera, musée de la Mode de Paris

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) :

Palais Galliera, musée de la Mode de Paris 10, avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris

https://www.palaisgalliera.paris.fr/le-palais-galliera/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2025-et-week-end-en-famille-au galliera.reservations@paris.fr