Journées Européennes du Patrimoine 2025 Musée de la Dentelle Chantilly

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Musée de la Dentelle

34 Rue d’Aumale Chantilly Oise

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Le musée de la dentelle s’est donné pour mission de conserver l’histoire de la dentelle noire de Chantilly à travers des collections du XIXe siècle et de sauvegarder la mémoire de cette technique. Parallèlement, il se veut un lien entre passé et présent en exposant régulièrement des créateurs qui utilisent, subliment ou jouent avec la dentelle et des artistes contemporains dont les travaux résonnent avec ce savoir-faire. Pour les Journées du patrimoine, venez découvrir les collections permanentes du musée mais aussi sa nouvelle exposition temporaire.

/// Musée de la Dentelle de Chantilly, 34 rue d’Aumale www.chantilly-dentelle.com

Pour les Journées du patrimoine ouvert le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h gratuit.

VISITE DES COLLECTIONS

Un voyage dans l’histoire de la dentelle, de Colbert à Givenchy, en passant par Eugénie de Montijo /// samedi à 16h et dimanche à 11h, 14h30 et 16h30 dans la limite des places disponibles et de la jauge du musée.

DÉMONSTRATIONS

Explications de la technique de la dentelle aux fuseaux par les dentellières de l’Association des Amis du Musée /// samedi de 15h à 17h et dimanche de 11h à 17h dans la limite des places disponibles et de la jauge du musée. 0 .

34 Rue d’Aumale Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 60 92 36

