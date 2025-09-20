Journées européennes du patrimoine 2025 musée Dunkerque 1940 – opération dynamo Dunkerque

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2025, le Musée Dunkerque 1940 vous ouvre gratuitement ses portes pour découvir sa collection permanente et son exposition temporaire consacrée aux troupes indiennes présentes à Dunkerque en 1940.

Une occasion unique de (re)découvrir ce pan de l’Hsitoire dans un lieu chargé de mémoire au plus près des événements.

musée Dunkerque 1940 – opération dynamo 32 rue des chantiers de France 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord

Musée Dunkerque 1940