Journées Européennes du Patrimoine 2025 Musée Simca Passion Zone artisanale de la Taille Bonnétable

Zone artisanale de la Taille Les Noës Bonnétable Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-21 09:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Le musée ouvrira ses portes le dimanche 21 septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine.

La visite sera une visite accompagnée, il faudra compter 1h30/2h de visite.

Afin de faciliter le déroulement de celle-ci, il est obligatoire de réserver vos places selon le créneau horaire indiqué ci-dessous

• 9h30 11h30

• 14h30 16h30

Réservation

– par mail simcapassion72@gmail.com

– par téléphone 06 88 89 56 10 ou 06 78 84 01 29

Tarif 10€ par personne

En espérant pouvoir vous y voir nombreux

Et n’hésitez pas à venir en voitures anciennes si vous le souhaitez, nous serions heureux de découvrir vos petits trésors

L’équipe Simcapassion .

Zone artisanale de la Taille Les Noës Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 89 56 10 simcapassion72@gmail.com

