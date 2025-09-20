Journées Européennes du Patrimoine 2025 Musées de Senlis Senlis

Senlis Oise

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de visiter les monuments et les musées parés de leurs plus beaux atours.

Cette année, le musée de la Vénerie est mis à l’honneur, avant sa fermeture pour travaux. Profitez de ces journées exceptionnelles pour (re)découvrir gratuitement les collections permanentes et l’exposition Les chasses de Carle Vernet (visites guidées à 14h30 et 15h30).

Au musée d’Art et d’Archéologie, de courtes visites guidées présentant l’histoire patrimoniale et culturelle de Senlis depuis l’Antiquité seront proposées à 11h30 et 12h30.

Programme complet sur www.musees.ville-senlis.fr

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

