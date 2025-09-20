Journées Européennes du Patrimoine 2025 Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre – Animaux architectes et patrimoine naturel

Venez découvrir les talents de quelques animaux constructeurs :

le barrage du castor,

les terriers du blaireau ou du renard,

les nids du guêpier ou de l’écureuil,

les étonnants abris des guêpes maçonnes.

Avec le jeu Korail, amusez-vous à construire votre propre barrière de corail pour mieux comprendre comment protéger la vraie !

Découvrez également les premiers villages de la région grâce à des maquettes immersives.

Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire 13 Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Les Carmes Gard Occitanie 0466767480 https://museedelaromanite.fr/ Collection de poissons fossiles de Monte Bolca, Collection ornothologique, Collection de coléoptères. Collection de statues Menhirs de l’âge du cuivre, Collection de vases campaniformes, Le Trésor de Déroc. Le tigre de l’Amour. Dans l’attente d’une totale rénovation, seules quatre thématiques sont présentées au public : la géologie du sud de la France, la préhistoire, l’ethnographie à l’aune des années 30 et la zoologie. Les expositions temporaires et les nombreux ateliers scientifiques font du site nîmois un haut lieu de la culture scientifique régionale. Accès direct via le Tram-bus ligne 1 : arrêt Courbet

