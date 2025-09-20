Journées européennes du patrimoine 2025 Mussig
Visite libre de l’église et présentation de la société JAEGY sur la rénovation des vitraux
1 rue Principale Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 44 mairie.mussig@evc.net
English :
Free tour of the church and JAEGY presentation on stained-glass renovation
German :
Freie Besichtigung der Kirche und Präsentation der Firma JAEGY über die Renovierung der Kirchenfenster
Italiano :
Visita gratuita della chiesa e presentazione della società JAEGY sul restauro delle vetrate
Espanol :
Visita gratuita de la iglesia y presentación de la empresa JAEGY sobre la renovación de las vidrieras
