Journées européennes du patrimoine 2025 Mussig samedi 20 septembre 2025.

1 rue Principale Mussig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20

Visite libre de l’église et présentation de la société JAEGY sur la rénovation des vitraux

1 rue Principale Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 44 mairie.mussig@evc.net

English :

Free tour of the church and JAEGY presentation on stained-glass renovation

German :

Freie Besichtigung der Kirche und Präsentation der Firma JAEGY über die Renovierung der Kirchenfenster

Italiano :

Visita gratuita della chiesa e presentazione della società JAEGY sul restauro delle vetrate

Espanol :

Visita gratuita de la iglesia y presentación de la empresa JAEGY sobre la renovación de las vidrieras

