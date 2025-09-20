Journées européennes du patrimoine 2025 Mussig

Journées européennes du patrimoine 2025 Mussig samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine 2025

36A rue de Sélestat Mussig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans sa volonté de rendre la céramique accessible au plus grand nombre, l’atelier Plume d’argile ouvrira ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine visites, mini-ateliers, démonstration de fabrication et vente de pièces artisanales et originales

Dans sa volonté de rendre la céramique accessible au plus grand nombre, l’atelier Plume d’argile ouvrira ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Au programme :

Des visites de l’atelier pour comprendre toutes les étapes de fabrication d’une céramique de la recherche de forme aux modes de cuisson en passant par la décoration (dessins d’études, carnets de recette, test d’émail … )

Des démonstrations de fabrication sur un ancien tour à pied

Des mini-ateliers d’initiation au tournage

Des ventes de pièces artisanales originales.

De petites gourmandises seront exceptionnellement proposées pour une ambiance agréable et conviviale dans un joli cadre naturel. 0 .

36A rue de Sélestat Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 70 18 15 plumedargile@mailo.com

English :

In its desire to make ceramics accessible to as many people as possible, the Plume d?argile workshop will open its doors on the occasion of the European Heritage Days, offering tours, mini-workshops, demonstrations and sales of original handcrafted pieces

German :

In seinem Bestreben, die Keramik einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen, öffnet das Atelier Plume d’argile anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes seine Türen: Besichtigungen, Mini-Workshops, Vorführungen der Herstellung und Verkauf von handgefertigten und originellen Stücken

Italiano :

Nell’ottica di rendere la ceramica accessibile al maggior numero possibile di persone, il laboratorio Plume d’argile aprirà le sue porte in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, offrendo visite, mini-workshop, dimostrazioni e vendita di pezzi originali fatti a mano

Espanol :

En su afán por hacer accesible la cerámica al mayor número de personas posible, el taller Plume d’argile abrirá sus puertas con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, ofreciendo visitas, minitalleres, demostraciones y venta de piezas originales hechas a mano

L’événement Journées européennes du patrimoine 2025 Mussig a été mis à jour le 2025-08-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme