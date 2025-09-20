Journées Européennes du Patrimoine 2025 Origami dans le jardin Yongden Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains
Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, venez vivre un moment suspendu dans le jardin Yongden, et découvrir l’art délicat de l’origami.
Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 32 38 contact.adn@ambulo.fr
English :
On the occasion of the 2025 European Heritage Days, come and experience a suspended moment in the Yongden garden, and discover the delicate art of origami.
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals 2025 können Sie im Yongden-Garten einen Moment der Stille erleben und die feine Kunst des Origami entdecken.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, venite a vivere un momento di sospensione nel giardino di Yongden e scoprite la delicata arte dell’origami.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, venga a vivir un momento de suspensión en el jardín de Yongden y descubra el delicado arte del origami.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 Origami dans le jardin Yongden Digne-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains