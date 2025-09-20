Journées Européennes du Patrimoine 2025 Pavillon de Manse Chantilly
Journées Européennes du Patrimoine 2025 Pavillon de Manse
34 Rue des Cascades Chantilly Oise
Gratuit
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Pavillon de Manse sera ouvert gratuitement le samedi 20 et le dimanche 21 septembre entre 10h et 18h en visite libre. 0 .
34 Rue des Cascades Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 62 01 33 contact@pavillondemanse.com
