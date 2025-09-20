Journées européennes du patrimoine 2025 Viviers de Loguivy de la Mer Ploubazlanec

Journées européennes du patrimoine 2025 Viviers de Loguivy de la Mer Ploubazlanec samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine 2025

Viviers de Loguivy de la Mer 8 Rue de la Jetée Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 11:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Embarquez pour une visite guidée des Viviers de Loguivy, équipement de Guingamp-Paimpol Agglomération au service des professionnels de la mer. Vous y découvrirez le fonctionnement des bassins d’eau de mer, ateliers de conditionnement et chambres froides qui permettent aux professionnels, pêcheurs et ostréiculteurs, de stocker et ou préparer leurs produits dès leur retour au port. .

Viviers de Loguivy de la Mer 8 Rue de la Jetée Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine 2025 Ploubazlanec a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol