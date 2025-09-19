Journées Européennes du Patrimoine 2025 Portes ouvertes de l’entreprise Ocinéma à Senlis Senlis

8 Avenue Etienne Audibert Senlis Oise

Début : 2025-09-19 15:00:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2025, Ocinéma ouvre exceptionnellement ses portes. Depuis plus de 20 ans, Ocinéma conçoit et réalise des salles de cinéma privées haut de gamme en France et à l’international. L’occasion de découvrir leur showroom pour plonger dans une salle de cinéma privée..

Depuis plus de 20 ans, Ocinéma conçoit et réalise des salles de cinéma privées haut de gamme en France et à l’international. Avec plus de 500 projets réalisés, l’entreprise s’est imposée comme une référence du home cinéma sur mesure.

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2025, Ocinéma ouvre exceptionnellement ses portes. Découvrez leur atelier à Senlis où leurs menuisiers façonnent les panneaux acoustiques brevetés EPIDAURE® et conçoivent chaque élément sur mesure.

L’occasion de découvrir leur showroom pour plonger dans une salle de cinéma privée de 40m² et ressentir toute la puissance du son et de l’image. L’opportunité de découvrir qu’une enceinte n’est pas posée au hasard. Ainsi que de s’aventurer dans leur atelier de production pour explorer les coulisses de la fabrication et le savoir-faire qui donnent naissance à un véritable cinéma privé.

Visites gratuites sur inscription OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme Chantilly-Senlis au 03.44.67.37.37, accueil@chantilly-senlis-tourisme.com ou par le bouton « RÉSERVER » ci-après. .

8 Avenue Etienne Audibert Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

English :

For the Journées du Patrimoine 2025, Ocinéma is opening its doors to the public. For over 20 years, Ocinéma has been designing and building high-end private cinemas in France and abroad. An opportunity to discover their showroom and immerse yourself in a private cinema…

German :

Anlässlich des Tags des offenen Denkmals 2025 öffnet Ocinéma ausnahmsweise seine Türen. Seit über 20 Jahren entwirft und baut Ocinéma hochwertige private Kinosäle in Frankreich und im Ausland. Die Gelegenheit, den Showroom zu besichtigen und in einen privaten Kinosaal einzutauchen…

Italiano :

In occasione delle Journées du Patrimoine 2025, Ocinéma apre eccezionalmente le sue porte. Da oltre 20 anni, Ocinéma progetta e costruisce cinema privati di alta gamma in Francia e all’estero. È l’occasione per scoprire il loro showroom e immergersi in un cinema privato…

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio 2025, Ocinéma abre excepcionalmente sus puertas. Desde hace más de 20 años, Ocinéma diseña y construye cines privados de alta gama en Francia y en el extranjero. Descubra su sala de exposición y sumérjase en un cine privado…

