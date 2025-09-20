Journées Européennes du Patrimoine 2025 Potager des Princes Chantilly

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Potager des Princes

17 Rue de la Faisanderie Chantilly Oise

7.5

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Potager des Princes sera ouvert le samedi 20 et le dimanche 21 septembre entre 10h et 12h et 14h et 17h en visite libre. 7.5 .

17 Rue de la Faisanderie Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 57 39 66

