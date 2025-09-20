Journées européennes du Patrimoine 2025 présentation de l’orgue de l’église Saint-Pierre Liverdun

L’association des Amis de l’Orgue de Liverdun propose une animation en continu pour faire découvrir l’instrument de Claude-Ignace Callinet, qui date de 1847.

Les organistes se relayeront pour interpréter des œuvres de diverses époques et pour expliquer le fonctionnement de l’instrument.

Les auditeurs mélomanes pourront s’exercer au clavier.Tout public

Place d’Armes Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40

English :

The Amis de l’Orgue de Liverdun (Liverdun Organ Friends) association is offering a non-stop program to introduce visitors to Claude-Ignace Callinet’s 1847 instrument.

Organists will take turns playing works from various eras, and explaining how the instrument works.

Music-lovers will be able to practice at the keyboard.

German :

Der Verein Amis de l’Orgue de Liverdun bietet eine durchgehende Animation an, um das Instrument von Claude-Ignace Callinet aus dem Jahr 1847 zu entdecken.

Die Organisten werden abwechselnd Werke aus verschiedenen Epochen vortragen und die Funktionsweise des Instruments erklären.

Musikbegeisterte Zuhörer können sich selbst am Keyboard üben.

Italiano :

L’Association des Amis de l’Orgue de Liverdun (Amici dell’Organo di Liverdun) organizza un programma continuo di eventi per far scoprire ai visitatori lo strumento di Claude-Ignace Callinet del 1847.

Gli organisti suoneranno a turno opere di epoche diverse e spiegheranno il funzionamento dello strumento.

Gli amanti della musica potranno esercitarsi alla tastiera.

Espanol :

La Association des Amis de l’Orgue de Liverdun (Asociación de Amigos del Órgano de Liverdun) organiza un programa continuo de actos para que los visitantes descubran el instrumento de Claude-Ignace Callinet de 1847.

Los organistas tocarán por turnos obras de diferentes épocas y explicarán el funcionamiento del instrumento.

Los melómanos podrán practicar con el teclado.

