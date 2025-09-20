Journées Européennes du Patrimoine 2025 Programme de Donville-les-Bains Donville-les-Bains

Donville-les-Bains Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le programme des Journées du Patrimoine à Donville-les-Bains

– Eglise Saint-Clair

> Concert de musique chinoise le samedi 20 à 20h30.

> Visite libre, tout le week-end de 10h à 17h.

– Eglise Notre-Dame de Lourdes.

> Exposition « Au fil du Déluge », tout le week-end de 9h à 19h.

– Médiathèque .

> Conférence sur l’architecture normande, samedi 20 à 17h.

– Voyages Lemare.

> Ouverture au grand public pour découvrir un autocar CITYRAMA en cours de restauration, tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 58 m.doriry@donville.fr

