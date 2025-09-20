Journées Européennes du Patrimoine 2025 Programme de Donville-les-Bains Donville-les-Bains
Donville-les-Bains Manche
Début : Samedi Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Le programme des Journées du Patrimoine à Donville-les-Bains
– Eglise Saint-Clair
> Concert de musique chinoise le samedi 20 à 20h30.
> Visite libre, tout le week-end de 10h à 17h.
– Eglise Notre-Dame de Lourdes.
> Exposition « Au fil du Déluge », tout le week-end de 9h à 19h.
– Médiathèque .
> Conférence sur l’architecture normande, samedi 20 à 17h.
– Voyages Lemare.
> Ouverture au grand public pour découvrir un autocar CITYRAMA en cours de restauration, tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h. .
Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 58 m.doriry@donville.fr
