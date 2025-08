Journées Européennes du Patrimoine 2025 Programme des Archives départementales du Puy-de-Dôme Archives départementales du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Programme des Archives départementales du Puy-de-Dôme Archives départementales du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Programme des Archives départementales du Puy-de-Dôme

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les Archives départementales du Puy-de-Dôme ouvrent leurs portes !

.

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 23 45 80 archives@puy-de-dôme.fr

English :

For the European Heritage Days, the Archives départementales du Puy-de-Dôme are opening their doors!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnen die Archive des Departements Puy-de-Dôme ihre Türen!

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, gli Archives départementales du Puy-de-Dôme aprono le loro porte!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los Archivos Departamentales de Puy-de-Dôme abren sus puertas

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 Programme des Archives départementales du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-08-04 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme