JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 RANDONNÉE DÉCOUVERTE AU MILIEU DU PAYSAGE NATUREL ET HISTORIQUE Gignac

Gignac Hérault

Partez à la découverte des beaux paysages de notre territoire Notre Dame de Grâce, Canal de Gignac, Mas de Villetelle (culture de Lavande), Mas de Salente, Mas de Palat (moulin oléicole).

9kms aller et 3 kms retour (2h45 de marche et 1h de découverte des lieux / possibilité d’être véhiculé pour le retour). .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 70

English :

Discover the beautiful landscapes of our region: Notre Dame de Grâce, Canal de Gignac, Mas de Villetelle (Lavender cultivation), Mas de Salente, Mas de Palat (olive mill).

German :

Entdecken Sie die schönen Landschaften unserer Gegend: Notre Dame de Grâce, Canal de Gignac, Mas de Villetelle (Lavendelanbau), Mas de Salente, Mas de Palat (Ölmühle).

Italiano :

Scoprite gli splendidi paesaggi della nostra regione: Notre Dame de Grâce, Canal de Gignac, Mas de Villetelle (coltivazione di lavanda), Mas de Salente, Mas de Palat (frantoio).

Espanol :

Descubra los bellos paisajes de nuestra región: Notre Dame de Grâce, Canal de Gignac, Mas de Villetelle (cultivo de lavanda), Mas de Salente, Mas de Palat (almazara).

