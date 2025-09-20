JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: RANDONNÉE DES ANCIENNES CARRIÈRES Aniane

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: RANDONNÉE DES ANCIENNES CARRIÈRES

Aniane Hérault

Randonnée des anciennes carrières au-dessus de l’observatoire guidée et commentée par Guy Peyre.

A partir de 8 ans

Non adapté aux personnes à mobilité réduite

Equipement de marche conseillé (dénivelé de 100m)

Gratuit, sur inscription .

Aniane 34150 Hérault Occitanie communication@ville-aniane.fr

English :

Guided walk of the old quarries above the observatory, with commentary by Guy Peyre.

Ages 8 and up

Not suitable for people with reduced mobility

Walking equipment recommended (100m difference in altitude)

German :

Wanderung zu den alten Steinbrüchen oberhalb des Observatoriums, geführt und kommentiert von Guy Peyre.

Ab 8 Jahren

Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Wanderausrüstung empfohlen (Höhenunterschied von 100 m)

Italiano :

Passeggiata guidata nelle vecchie cave sopra l’osservatorio, con commento di Guy Peyre.

A partire dagli 8 anni

Non adatto a persone con mobilità ridotta

Si consiglia un equipaggiamento da trekking (100 m di dislivello)

Espanol :

Paseo guiado por las antiguas canteras situadas por encima del observatorio, con comentarios de Guy Peyre.

A partir de 8 años

No apto para personas con movilidad reducida

Se recomienda llevar equipo de senderismo (100 m de desnivel)

