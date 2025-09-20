JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: RANDONNÉE DES ANCIENNES CARRIÈRES Aniane
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: RANDONNÉE DES ANCIENNES CARRIÈRES
Aniane Hérault
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Randonnée des anciennes carrières au-dessus de l’observatoire guidée et commentée par Guy Peyre.
A partir de 8 ans
Non adapté aux personnes à mobilité réduite
Equipement de marche conseillé (dénivelé de 100m)
Gratuit, sur inscription .
Aniane 34150 Hérault Occitanie communication@ville-aniane.fr
English :
Guided walk of the old quarries above the observatory, with commentary by Guy Peyre.
Ages 8 and up
Not suitable for people with reduced mobility
Walking equipment recommended (100m difference in altitude)
German :
Wanderung zu den alten Steinbrüchen oberhalb des Observatoriums, geführt und kommentiert von Guy Peyre.
Ab 8 Jahren
Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Wanderausrüstung empfohlen (Höhenunterschied von 100 m)
Italiano :
Passeggiata guidata nelle vecchie cave sopra l’osservatorio, con commento di Guy Peyre.
A partire dagli 8 anni
Non adatto a persone con mobilità ridotta
Si consiglia un equipaggiamento da trekking (100 m di dislivello)
Espanol :
Paseo guiado por las antiguas canteras situadas por encima del observatorio, con comentarios de Guy Peyre.
A partir de 8 años
No apto para personas con movilidad reducida
Se recomienda llevar equipo de senderismo (100 m de desnivel)
