JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: RESTITUTION DE LA TOILE DE RANC Aniane
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: RESTITUTION DE LA TOILE DE RANC Aniane dimanche 21 septembre 2025.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: RESTITUTION DE LA TOILE DE RANC
Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Restitution de la toile de Ranc après restauration. Prises de paroles suivies d’un apéritif convivial.
Restitution de la toile de Ranc après restauration. Prises de paroles suivies d’un apéritif convivial. .
Aniane 34150 Hérault Occitanie communication@ville-aniane.fr
English :
Restitution of the Ranc painting after restoration. Speeches followed by a convivial aperitif.
German :
Rückgabe des Gemäldes von Ranc nach der Restaurierung. Anschließend gibt es einen gemütlichen Aperitif.
Italiano :
Restauro del dipinto Ranc. Interventi seguiti da un aperitivo conviviale.
Espanol :
Restauración del cuadro del Ranc. Discursos seguidos de un aperitivo de convivencia.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: RESTITUTION DE LA TOILE DE RANC Aniane a été mis à jour le 2025-08-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT