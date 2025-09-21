JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: RESTITUTION DE LA TOILE DE RANC Aniane

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: RESTITUTION DE LA TOILE DE RANC

Aniane Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Restitution de la toile de Ranc après restauration. Prises de paroles suivies d’un apéritif convivial.

Aniane 34150 Hérault Occitanie communication@ville-aniane.fr

English :

Restitution of the Ranc painting after restoration. Speeches followed by a convivial aperitif.

German :

Rückgabe des Gemäldes von Ranc nach der Restaurierung. Anschließend gibt es einen gemütlichen Aperitif.

Italiano :

Restauro del dipinto Ranc. Interventi seguiti da un aperitivo conviviale.

Espanol :

Restauración del cuadro del Ranc. Discursos seguidos de un aperitivo de convivencia.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: RESTITUTION DE LA TOILE DE RANC Aniane a été mis à jour le 2025-08-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT