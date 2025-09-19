Journées Européennes du Patrimoine 2025 Saint-Quentin-Cité du Temps Saint-Quentin

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Saint-Quentin-Cité du Temps

Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

La Ville de Saint-Quentin vous invite à découvrir l’événement “Saint-Quentin-Cité du Temps”, un voyage à travers l’Histoire où vous pourrez explorer, vivre et partager la richesse de différentes époques. Que vous soyez fan de la Rome antique, de la Renaissance, du Moyen Âge ou de l’époque moderne, cet événement est l’occasion parfaite pour découvrir, échanger et s’amuser dans une ambiance conviviale et immersive.

Préparez vos costumes, vos histoires et votre esprit d’aventure, car cette expérience promet d’être inoubliable pour petits et grands !

Le programme à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola / tourisme@saint-quentin.fr / 0323670500).

Gratuit.

De l’époque gallo-romaine au Moyen-Age, de la Renaissance au Second Empire, de la Belle Epoque à nos jours, chaque siècle a conduit à des découvertes, des,conquêtes, des périodes de lumière mais aussi d’obscurité.

Vingt siècles séparent Augusta Viromanduorum du Saint-Quentin d’aujourd’hui, vingt siècles au cours desquels la société française n’a cessé de se transformer et d’évoluer, vingt siècles au cours desquels s’est façonné le visage de notre ville et s’est écrite sa passionnante histoire.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, 350 passionnés d’histoire se sont joints à la Ville de Saint-Quentin pour vous inviter à découvrir Saint-Quentin-

Cité du Temps, un voyage à travers l’histoire, au coeur des Champs-Elysées, où vous pourrez explorer, vivre et partager la richesse de ces différentes époques.

L’histoire ne raconte pas seulement le passé, elle éclaire notre présent et nous invite à réfléchir sur notre avenir. Dans cet esprit, la Ville de Saint-Quentin s’associe à la

Journée Internationale de la Paix et à l’année mémorielle du 80ème anniversaire de la Victoire de 1945 pour célébrer le droit à la paix, le dialogue et la liberté, un héritage qu’il nous appartient, collectivement et individuellement, de préserver.

ATTENTION Des tirs d’artillerie seront réalisés à différents moments, dans le strict respect des règles de sécurité et de réglementation. Cependant, ils peuvent être bruyants, ce qui peut impressionner le jeune public et les animaux ! 0 .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-qunetin.fr

