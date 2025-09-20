Journées européennes du patrimoine 2025 Scherwiller
Journées européennes du patrimoine 2025 Scherwiller samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine 2025
Rue de l’Alumnat Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 13:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Découverte du lieu et initiation à la géobiologie
Initiation à la géobiologie, découverte des secrets et de la mémoire de la chapelle de l'Alumnat Ste Odile.
Rue de l’Alumnat Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 33 33 mairie@scherwiller.fr
English :
Discovery of the site and introduction to geobiology
German :
Entdeckung des Ortes und Einführung in die Geobiologie
Italiano :
Scoperta del sito e introduzione alla geobiologia
Espanol :
Descubrimiento del yacimiento e introducción a la geobiología
