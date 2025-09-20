Journées européennes du patrimoine 2025 Scherwiller

Journées européennes du patrimoine 2025 Scherwiller samedi 20 septembre 2025.

Rue de l’Alumnat Scherwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 13:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découverte du lieu et initiation à la géobiologie
Initiation à la géobiologie, découverte des secrets et de la mémoire de la chapelle de l'Alumnat Ste Odile.

Rue de l’Alumnat Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 33 33  mairie@scherwiller.fr

English :

Discovery of the site and introduction to geobiology

German :

Entdeckung des Ortes und Einführung in die Geobiologie

Italiano :

Scoperta del sito e introduzione alla geobiologia

Espanol :

Descubrimiento del yacimiento e introducción a la geobiología

