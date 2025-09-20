Journées Européennes du Patrimoine 2025 Hospice du Petit Saint-Bernard Séez

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Hospice du Petit Saint-Bernard Séez samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Hospice du Petit Saint-Bernard Espace Saint-Eloi Séez Savoie

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour sa 42e édition, les Journées du Patrimoine proposent un week-end d’activités et de visites guidées gratuites sous un nouveau thème: « Patrimoine architectural ».

Hospice du Petit Saint-Bernard Espace Saint-Eloi Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 12 05 09 94 promotion-tourisme@hautetarentaise.fr

English :

For its 42nd edition, the Journées du Patrimoine offer a weekend of activities and free guided tours under a new theme: « Architectural Heritage ».

German :

Die 42. Ausgabe der Tage des offenen Denkmals bietet ein Wochenende voller Aktivitäten und kostenloser Führungen unter einem neuen Motto: « Architektonisches Erbe ».

Italiano :

Per la sua 42ª edizione, le Giornate del Patrimonio propongono un fine settimana di attività e visite guidate gratuite all’insegna di un nuovo tema: il « Patrimonio architettonico ».

Espanol :

En su 42ª edición, las Jornadas del Patrimonio ofrecen un fin de semana de actividades y visitas guiadas gratuitas bajo un nuevo lema: « Patrimonio arquitectónico ».

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 Séez a été mis à jour le 2025-08-16 par Haute Tarentaise Vanoise