Journées européennes du patrimoine 2025 Sélestat samedi 20 septembre 2025.

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées du patrimoine avec visites commentées, notamment des réserves

Samedi

14h30-18h table ronde « WVZ 284 d’Elmar Trenkwalder La genèse ». Enjeux d’une commande publique qui s’inscrit dans le patrimoine de la ville de Sélestat depuis 2015. En présence de l’artiste, de Bernard Jordan, son galeriste, et des acteurs de la réalisation du portail. Modération par Pascal Bion, chargé de collection au FRAC Alsace.

16h30-18h goûter d’anniversaire. Le FRAC Alsace vous accueille autour d’un goûter d’anniversaire.

18h30 visite commentée à plusieurs voix.

Dimanche

14h, 15h, 16h, 17h visite des réserves. Habituellement fermées au public, entrez dans les coulisses de la collection. Durée 45 mn. Visites par groupe de 10 personnes, à partir de 16 ans. Sur réservation.

15h, 17h visites commentées de l’exposition temporaire. 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org

English :

Heritage Days with guided tours, including of the storerooms

German :

Tage des Kulturerbes mit kommentierten Besichtigungen, u. a. der Lagerräume

Italiano :

Giornate del Patrimonio con visite guidate, anche alle riserve

Espanol :

Jornadas del Patrimonio con visitas guiadas, incluidas las de las reservas

L’événement Journées européennes du patrimoine 2025 Sélestat a été mis à jour le 2025-09-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme