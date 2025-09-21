Journées Européennes du Patrimoine 2025 Château de Sully Sully
Château de Sully 4 Rue du Château Sully Saône-et-Loire
Découvrir ou redécouvrir le Château de Sully et son parc !
Au programme:
– Visites guidées des intérieurs du Château de 10h30 à 17h00.
– Ouverture & présentation du Théâtre, par Thomas Volatier, de 11h à 17h00.
– Promenade dans le parc, de 10h à 18h
– Exposition de photos
– Démonstration de peinture par une décoratrice
– Dégustation de Vin du Domaine des Ducs de Magenta
Sans réservation .
Château de Sully 4 Rue du Château Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com
