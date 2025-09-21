Journées Européennes du Patrimoine 2025 Château de Sully Sully

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Château de Sully 4 Rue du Château Sully Saône-et-Loire

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Découvrir ou redécouvrir le Château de Sully et son parc !

Au programme:

– Visites guidées des intérieurs du Château de 10h30 à 17h00.

– Ouverture & présentation du Théâtre, par Thomas Volatier, de 11h à 17h00.

– Promenade dans le parc, de 10h à 18h

– Exposition de photos

– Démonstration de peinture par une décoratrice

– Dégustation de Vin du Domaine des Ducs de Magenta

Sans réservation .

Château de Sully 4 Rue du Château Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com

